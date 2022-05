Тежко поражение за Григор Димитров на "Ролан Гарос"

Тежко поражение за най-добрия ни тенисист в тазгодишното издание на "Ролан Гарос". В третия кръг Григор Димитров приключи участието си в надпреварата срещу Диего Шварцман с 3:6, 1:6, 2:6. Хасковлията се представи изключително слабо срещу своя съперник, записвайки 59 непредизвикани грешки, което логично доведе и до тежкото поражение.

Срещата продължи два часа и 17 минути, като Димитров оказа по-сериозна съпротива само в първия сет. В течение на мача останаха съмнения за някаква контузия на българина, но той така и не поиска медицински таймаут. Следващият съперник на Диего Шварцман ще бъде победителят от мача между Новак Джокович и Аляж Бедене.

Kicking off the Day 6⃣ proceedings on Court Simonne-Mathieu@GrigorDimitrov 🆚 @dieschwartzman #RolandGarros pic.twitter.com/VcSHa5uhLr