Formula 1 поднови договора за 13 години с най-атрактивната си писта в света

Grand Prix на Австралия официално ще остане в календара на Formula 1 до 2035 г.. Това съобщиха организаторите на „Най-бързото състезание в света“.

Договорът за пистата бе подновен днес, което би трябвало да зарадва почитателите на този спорт, тъй като при последното състезание в Мелбърн бе постигната рекордна посещаемост от почти 420 хил. зрители.

Пистата приема болидите от 1996 г. насам, като преди това се провежда в Аделайн. Лекс Дейвисън и Михаел Шумахер имат най-много успехи там (4), а Ferrari триумфира 13 пъти в надпреварите. Действащият носител на трофея е Шалр Льоклер, след като пандемията наложи отмяната на предходните два старта през 2020 г. и 2021 г.

The Australian Grand Prix will be on the F1 race calendar until at least 2035 in Melbourne! 🇦🇺🙌#AustralianGP #F1 pic.twitter.com/u4wlt80XNi