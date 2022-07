„Голямата четворка“ ще се завърне на корта за новото издание на Laver Cup

Организаторите на Laver Cup официално обявиха, че „Голямата четворка“ ще се завърне отново заедно на корта по време на най-новото издание на символичния турнир.

Новак Джокович, Рафаел Надал, Анди Мъри и Роджър Федерер отново ще бранят честта на отбора на Европа.

Състезанието е планирано за периода 23-25 септември, като там се очаква да видим още звезди от ранга на Бьорн Борг, Джон Макенроу, Феликс Оже-Алиасим, Тейлър Фриц и Диего Шварцман.

The Big 4 are in for London. Djokovic will join Nadal, Murray and Federer as teammates to defend the Laver Cup on Team Europe at The O2. pic.twitter.com/VoMFTBLsM3