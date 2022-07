Тъжна новина съобщиха от Барселона

Един от световните футболни колоси – Барселона, съобщи тъжна новина. Тази сутрин от щаба на каталунците информираха, че първият член на клуба Мануел Манос Гонзалбо е починал на 101 годишна възраст.

Гонзалбо бе историческа фигура в историята на Барселона. Той бе член на клуба от 1932 година.

“С тъга съобщаваме за смъртта на Мануел Манос Гонзалбо – притежател на членска карта номер 1 на Барселона. Той бе член на клуба от 5 септември 1932. Изказваме нашите искрени съболезнования на семейството и приятелите му. Нека почива в мир”, написаха от Барселона.

