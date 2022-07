Фетел обяви важна новина за кариерата си във Formula 1

35-годишният пилот от Formula 1 - Себасиан Фетел, официално обяви, че кара болида си за последно в своята дълга и бляскава кариера.

Той призна пред организаторите, че планира да се пенсионира след тазгодишния шампионат, след като завоюва четири титли и се нареди в топ 3 на пилотите с най-много победи в отделните състезания.

Понастоящем германецът кара за отбора на Aston Martin Aramco Mercedes, но най-славните му дни бяха с Red Bull, когато и се изкачи на няколко пъти до световния връх.

През настоящата кампания той има само 15 точки в актива си, което изглежда му дава аргумента, че вече е време да отстъпи мястото си на по-младите атлети в един от най-тежките спортове в света.

There is only one Sebastian Vettel 😊#F1 #ThankYouSeb pic.twitter.com/8fhiIvQNWM