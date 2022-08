„Вълците“ съвсем останаха без англичани след раздялата с капитана си

Английският Уувърхамптън е напът да се превърне в един от малкото клубове изобщо в света, в които да не остане нито един местен футболист. Групата на англичаните в състава намаля след отдаването под наем на капитана - Конър Коуди, в посока Евертън.

29-годишният английски национал изненадващо напусна „Молиню“, за да се присъедини към лагера на „карамелите“ до края на сезона.

Signing off with a message from our new Blue. 👋 pic.twitter.com/qqtHZoJsMh