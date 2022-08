Скандал тресе Манчестър Юнайтед, Роналдо отказа да поздрави Ерик Тен Хаг

Скандал тресе Манчестър Юнайтед, а доказателството за това дойде след тежката загуба с 0:4 от Брентфорд в мач от втория кръг на Висшата лига.

След края на срещата звездата на „червените дяволи“ Кристиано Роналдо отказа да поздрави мениджъра на отбора Ерик Тен Хаг. Вместо това португалецът подмина нидерландския специалист, който стоеше край страничната линия в очакване играчите му да се приберат в съблекалнята. Действията на звездата са поредното доказателство за обтегнатите отношения между двамата.

Освен това Роналдо е отказал да поздрави и феновете на отбора. На излизане от терена 37-годишният нападател е спрян за кратко от помощник-треньора Стив Макларън. Бившият селекционер на националния отбор на Англия моли Роналдо да се присъедини към съотборниците си, които в същия момент благодарят на привържениците на Юнайтед за подкрепата по време на мача. Португалецът обаче продължава пътя си към съблекалнята.

Както е известно, от началото на лятото Кристиано Роналдо се опитва да напусне „червените дяволи“. За него обаче няма постъпили предложения от европейски клубове.

