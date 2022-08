Байерн Мюнхен води преговори за японски талант

Байерн Мюнхен преговаря за привличането на поредния талант. Баварците са в напреднали разговори с японския Саган Тосу за халфа Тайчи Фукуи.

18-годишният футболист изкара пробен период във втория отбор на баварците и е убедил треньорското ръководство в качествата си. Германският хегемон иска да привлече Фукиу, който първоначално да играе за дублиращия отбор в Регионална лига Бавария.

Фукуи дебютира за първия отбор на Саган Тосу в турнира за Купата на Джей Лигата и е сочен за един от най-големите японски таланти.

Очаква се трансферът да се осъществи в близките дни.

