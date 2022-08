Родни емигранти изгледаха тренировката на Григор Димитров в Северна Каролина

Григор Димитров е обичан от феновете навсякъде по света. Вчера той проведе тренировка с 20-годишният италианец Лоренцо Музети преди турнира в Уинстън-Сейлъм от сериите АТР250, а заниманието им бе проследено от десетки зрители на трибуните.

Сред тях имаше и родни емигранти, които получиха специално внимание от българския тенисист.

В края на юли Музети спечели първата си титла в АТР тура, след като победи Карлос Алкарас на финала на турнира в Хамбург (Гер).

Ден по-рано Димитров тренира и с италианеца Фабио Фонини.

Българинът получи “уайлд кард” от организаторите на турнира в Уинстън-Сейлъм след ранното му отпадане на “Мастърс”-а в Синсинати. След отказването на Пабло Кареньо-Буста той оглави схемата като номер 1.

Жребият отреди опасно препятствие още в първия двубой на топ ракетата ни, който по право пропуска дебютния кръг, а във втория очаква победителя от мача Доминик Тийм - Джефри Джон Уулф.

Димитров е имал само едно участие досега в кариерата си в Уинстън-Сейлъм през 2011 година, когато дори не е в топ 50 на световната ранглиста. Тогава той побеждава Доналд Йънг, но отпада от третия поставен Алекасндър Долгополов.

Турнирът в Северна Каролина ще бъде като генерална репетиция за Григор Димитров преди Откритото първенство на САЩ. Последният турнир от Големия шлем за годината започва на 29 август в Ню Йорк.

Bulgarian fans love Grigor everywhere! Here is from today in North Carolina! @GrigorDimitrov @WSOpen pic.twitter.com/nvSrAdejMv — danieldjenev (@dido404) August 21, 2022