Трагедия: Жокей загина стъпкан от кон

Кон стъпка до смърт 28-годишния жокей Таики Янагида. При ужасната трагедия японецът получава изключително тежки мозъчни и гръбначни контузии, които се оказват фатални за живота му. Инцидентът се случва по време на състезание в Нова Зеландия пред погледа на всички зрители, сред които майка му и сестра му.

Янагида пада от коня си и е застигнат от друг състезател, чийто кон минава през азиатеца. При пристигането на спешните медицински екипи японецът е бил в безсъзнание. Откаран е в болница, където обаче не успява да се пребори за живота си.

Таики Янагида е израснал в Япония, преди да се премести в Австралия на 18 години, за да се занимава с конни надбягвания, а след това в Нова Зеландия, съобщава NZ Herald.

I want to express my deepest sympathies to Taiki Yanagida's family and friends following his passing yesterday evening. It is incredibly upsetting to lose somebody so young as Taiki was, and somebody who was deeply respected and liked by all who knew him and worked with him. pic.twitter.com/0PhvwyBpOe