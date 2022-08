УЕФА започна мащабно разследване срещу 20 клуба заради нарушаване на финансовия феърплей

УЕФА започна мащабно разследване срещу отбори, които потенциално са нарушили правилата на финансовия феърплей за сезон 2021/22. Някои от клубовете, които са в този дълъг списък са грандове като ПСЖ, Олимпик Марсилия, Интер, Рома, Ювентус и Барселона.

Твърди се, че цели 20 отбора в цяла Европа са идентифицирани от УЕФА относно нарушаване на правилата през 2021/22 година.

Най-новото име, което е добавено към редицата отбори, е това на Арсенал.

Arsenal are 'placed on a UEFA watchlist with Barcelona and PSG for potentially breaching Financial Fair Play rules' https://t.co/Vg6FEgogg7

Въпреки това, УЕФА не е получила окончателните сметки от тези отбори, което означава, че все още не е ясно в каква опасност може да бъде потенциално Арсенал, ако не е спазил правилата.

Арсенал е отчел загуби от £213 милиона през последните три години, докато правилата на УЕФА позволяват само до £25 милиона загуби за такъв период.

Вече има клубове, които са признати за виновни и са постигнали споразумение с евроцентралата какви санкции ще изтърпят. Френските отбори ПСЖ и Марсилия ще отнесат само глоби, докато Интер и Рома ще получат ограничения на трансферния пазар, които още не са уточнени.

UEFA will impose penalties on many clubs, including Juventus, Barcelona, PSG, Inter, and Roma, starting in the next month for breaking the financial fair play regulations through the 2020–2021 season. In addition to signing bans for Roma and Inter.



[@thetimes] #JuveLive