Вижте едно от най-емоционалните нахлувания на терена (ВИДЕО)

Едно от най-емоционалните нахлувания на терена се случи по време на мач от аржентинското първенство, между отборите на Дефенса и Бока Хуниорс.

Свикнали сме да не обръщаме кой знае какво внимание в случаите, когато фен прескочи огражденията и нахлуе на терена. Обикновено стюардите се справят бързо със ситуацията.

Домакините удържаха именития си съперник до последно, но в добавеното време на срещата, секунди преди последния съдийски сигнал, нападателят на Бока Луис Васкес стреля точно и донесе победата на отбора си.

Вратарят на Дефенса Есикиел Унсейн прие това тежко и падна на колене, и се просълзи. Изненадващо млад фен нахлу на терена, изтича до него и му даде единственото нужно нещо в подобен тежък момент, а именно прегръдка.

Моментът беше изключително специален и никой от стюардите даже не си помисли да го прекъсне. След мача момчето беше идентифицирано, то е 12-годишно хлапе, доведено на мача от баща си. Момчето е голям фен на Унсейн и е излъгало баща си, че отива до тоалетна, но вместо това е отишъл да утеши любимия си играч.

A special moment last night as a young child runs onto the pitch to embrace former Newell’s goalkeeper Ezequiel Unsain (now of Defensa y Justicia).



Unsain conceded a goal in injury-time after keeping Boca Juniors scoreless for 90 minutes. pic.twitter.com/uMIxfM4qZm