Джошуа се завърна към корените си след провала срещу Усик (СНИМКИ)

Антъни Джошуа реши да се завърна към корените си, за да се опита да излезе от психологическата дупка, в която изпадна след двете поредни поражения от Олександър Усик.

Британецът публикува снимки от залата, в която за пръв път е сложил боксови ръкавици - Finchley Boxing Gym.

„Ей Джей“ сега има много дълъг път пред себе си, за да се опита отново да получи шанс за шампионските пояси. За целта ще му е нужна сериозна подготовка, няколко успешни двубоя срещу по-скромни опоненти и още няколко срещу бойци от топ 10.

Back to where it started, far from where it ends, I love this game 💯 pic.twitter.com/w0zWz2fK0r