Хокеистка с личен порно канал ремонтира стара бракма само по бельо (СНИМКИ)

Хокеистката Микайла Демайтер реши да покаже на своите последователи в социалните мрежи, че е доста сръчна дори с гаечен ключ в ръцете.

Канадката пусна няколко снимки, на които ремонтира стара бракма в гаража си, докато е само по бельо.

Едрогърдата блондинка обаче крие и други таланти, защото е горд собственик на порно канал в платформата Only Fans.

