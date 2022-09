Фенове изгониха собствен футболист, след като изрита топка в главата на свой млад почитател (ВИДЕО)

Футболистът на Ню Йорк Ред Бул - Дрю Йерууд, попадна в може би най-ужасната ситуация в кариерата си, след като в изблик на гняв удари дете на трибуните по време на неделния мач от MLS срещу Филаделфия, съобщи SPORTbible.

Полузащитникът изгуби една топка край тъча, след което изрита кълбото към трибуните. Топката почти веднага рикошира и се върна на терена, защото се спря в главата на младо момче, което изпадна в сълзи. Йерууд побърза да се качи при детето, но бе изгонен от собствените си почитатели, като дори един мъж хвърли шалче на Ред Бул в лицето му в знак на протест срещу действията на състезателя.

Съдията справедливо показа червен картон на провинилия се играч, а в крайна сметка отборът му загуби с 2:0.

Dru Yearwood was sent off after he kicked a ball in the stands and injured a couple of fans. He was turned away from consoling them after he jumped into the stands. pic.twitter.com/NC0kf7eesk