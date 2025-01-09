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28 футболисти започнаха подготовка с Ботев Пловдив

28 футболисти започнаха подготовка с Ботев Пловдив

9 Януари, 2025 16:43 253 0

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Към спортно-техническия щаб се присъедини и помощник-треньорът Доминик Бершняк

28 футболисти започнаха подготовка с Ботев Пловдив - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив поднови занимания след празниците с 28 футболисти, като в тренировката участие не взеха лекуващите вирусни заболявания Константинос Балоянис, Антоан Конте и Кристиан Каси. Тримата ще се присъединят към отбора съвсем скоро. Лекуващите контузии са Антъни Уджа и Антонио Перера.

Към спортно-техническия щаб се присъедини и помощник-треньорът Доминик Бершняк, който през есента водеше дублиращия отбор на „жълто-черните“. 42-годишният словенец замени на поста Александър Петрович.

„Канарчетата“ стъпиха на терена в отлично настроение, аплодирани от феновете на Ботев Пловдив, които им пожелаха добрите изяви да продължат и през настоящата година.

Целият списък от играчи на Ботев Пловдив:

Вратари: Ханс Кристиан Бернат, Матвей Игонен, Антони Николов, Денис Русев

Защитници: Андрей Йорданов, Константинос Балоянис, Николай Минков, Габриел
Златанов, Ехие Укаки, Йонас Тамм, Ивайло Видев, Антоан Конте, Атанас Чернев

Халфове: Ивелин Попов, Янис Карабельов, Матиюс Ремейкис, Самуел Акере, Антонио Перера, Кристиан Нвачукву, Едгар Пилоян, Ален Корошец, Никола Илиев

Нападатели: Вини Трибуле, Антъни Уджа, Кристиан Каси, Георги Николов, Алекса Мараш, Марсел Зимба


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