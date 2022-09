Фенове на Копенхаген се сбиха с полицията преди Борусия Дортмунд (ВИДЕО)

На изключително неприятни гледки станаха свидетели феновете на „Сигнал Идуна Парк“, които бяха заели местата си предварително преди мача между Борусия Дортмунд и ФК Копенхаген от групите на Шампионска лига.

Феновете на датския шампион влязоха в сериозен физически спор с униформените лица в Дортмунд, като се стигна до влизане на полицаите в гостуващия сектор, а феновете отговориха на органите на реда с хвърляне на предмети и факли по тях.

Stadium police are getting involved in the Copenhagen away fans section. pic.twitter.com/u93bzGyJQD

Наложи се дори използването на палки от полицията в Дортмунд. Причината за нахлуването на полицаите при датчаните е, че феновете на FCK използваха сигнални ракети, с които обстрелваха привържениците на тима от Вестфалия преди старта на мача.

Flares thrown into our block tonight, completely unprovoked by a group of masked fans. There are young children here. The sheer stupidity of it. What was the goal? #BVBFCK pic.twitter.com/lAD7qIVOqT