Наполи игра с повече хора и получи две дузпи, за да пречупи Рейнджърс

Рейнджърс отстъпи привидно с прекалено тежкото 0:3 от Наполи, но клубът принуди италианският гранд да се потруди доста за трите точки в Шампионската лига тази вечер.

Джовани ван Бронхорст изглежда бе заложил на изключително агресивна тактика, защото играчите му получиха 6 жълти картона за 13-те нарушения, които направиха. Две от официалните предупреждения дори бяха в рамките на две минути и все в пасива на Джеймс Сандс, който бе изгонен след само 55 минути игра.

Пьотр Жиелински пък получи правото да изпълнява дузпа в 60', но полякът пропусна за радост на местната публика.

Her Majesty Queen Elizabeth II was honoured at Ibrox this evening with a minute’s silence, a display created by the Union Bears, and a rendition of the National Anthem. pic.twitter.com/20NHhxghMp