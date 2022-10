Гол на Хари Кейн свали Брайтън от облака, на който летеше

Брайтън отстъпи с 0:1 на Тотнъм в едно от неочакваните дербита във Висшата лига от началото на сезона.

„Чайките стартираха 9 кръг в топ 4 след една страхотна серия от мачове, но сега ще трябва да осъзнаят, че тези места са запазени за далеч по-класните тимове, какъвто е този на „шпорите“.

