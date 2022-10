Скай Никълсън призна коя част от тялото прави главата ѝ да изглежда малка

Боксовата звезда Скай Никълсън призна, че една част от тялото ѝ прави главата да изглежда малка.

Предполагаме, че ще разочароваме онези от вас с по-мръсно подсъзнание, защото въпросната част е трапецовидният мускул на врата ѝ.

Австралийката публикува снимка, на която е видимо, че голяма част от издръжливостта ѝ идва именно от мускулатурата в областта на врата.

Това все пак не променя факта, че Никълсън е една от най-красивите професионални боксьорки в момента, колкото и нетипично да е това за този спорт.

My big traps make my head look small 👽 pic.twitter.com/Jen1PM3wXF