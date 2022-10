Алфонсо Дейвис е с натъртен череп

Алфонсо Дейвис ще пропусне неопределен период от време, след като стана ясно, че е получил натъртване на черепа след снощния инцидент с Джуд Белингам, който наложи принудителната му смяна.

Канадецът бе изритан в областта на окото от своя опонент в на пръв поглед случаен и безобиден инцидент, но след като видяхме как лекарите го съпровождат във видимо неадекватно състояние имаше опасения, че може и да е получил сътресение.

От лагера на „баварците“ засега само потвърждават за контузията, но не се наемат с конкретна прогноза за завръщането му в игра, защото травмите в главата попадат и под строг контрол от организаторите на различните турнири.

ℹ️ Alphonso Davies has been diagnosed with a bruised skull following last night's game.



Get well soon, Phonzy! ❤️ pic.twitter.com/zRlKxJG08d