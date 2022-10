Манчестър Юнайтед се отърси от разгрома срещу Манчестър Сити с убедителен успех над Евертън

Евертън отстъпи с 1:2 на Манчестър Юнайтед в късния мач от неделната сесия във Висшата лига, като това се превърна в положителен отговор от „червените дяволи“ на тежкото поражение от Манчестър Сити преди седмица с 6:3 на „Етихат“.

Нещата започнаха кошмарно за гостите, защото Алекс Ивоби откри резултата за домакините след само 5 минути игра.

Реакцията обаче бе навременна и Антони изравни в 15' след асистенция на Антони Марсиал.

