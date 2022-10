Легенда на Манчестър Юнайтед официално застана начело на един от големите клубове в Англия

Мидълзбро официално представи новия си старши-треньор в лицето на легендата на Манчестър Юнайтед - Майкъл Карик.

41-годишният бивш английски национал за пръв път в кариерата си получава доверието, за да бъде отговорен за всички най-важно в един от най-големите клубове на „острова“.

„Наистина се вълнувам да съм тук и да бъда част от клуб с толкова дълбока история и традиции. Мидълзбро е първият професионален клуб, с който съм играл, когато бях на 9 години, така че усещането е специално да се завърна тук, като старши-треньор“, бяха първите думи на Карик след назначението си.

Друга именита фигура ще бъде негов помощник - Джонатан Уудгейт. Той бе начело на младежите до 18 години, но сега ще бъде дясната ръка на своя бивш съотборник от националния отбор.

The club is delighted to announce the appointment of Michael Carrick as Head Coach 🤝



Welcome to #Boro, Michael! 🔴⚪️ #UTB