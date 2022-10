Рома притисна Лудогорец до стената след успеха си във Финландия

ХИК Хелзинки отстъпи с 1:2 на Рома в предпоследния кръг от груповата фаза в Лига Европа, като така италианският гранд се изравни по точки с Лудогорец и след седмица ще приеме българския шампион в пряк сблъсък за второто място в Група C.

Тами Ейбрахам откри резултата в края на първото полувреме, макар преди това същото да стори Браян Кристанте. ВАР обаче се намеси, за да отмени гола на италианския национал.

След паузата Перпарим Хетемай изравни за домакините, но няколко минути по-късно Арту Хосконен си вкара автогол, за да подари трите точки на съперника.

Всички погледи сега са вперени в мача на „Стадио Олимпико“ идният четвъртък, защото „римските орли“ ще имат нужда от задължителна победа над „разградчани“. Надеждата все пак е, че българите ще удържат и ще се озоват в шапката за елиминациите във втория по сила европейски клубен турнир, а няма да направят крачка назад към Лигата на конференциите.

