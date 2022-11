Смях! Аматьори поискаха Ерлинг Холанд под наем за 28 дни

Английският аматьорски Аштън Юнайтед е отправил оферта към Манчестър Сити за наем на Ерлинг Халанд. Става дума за период от 28 дни, в който във Висшата лига няма да има мачове заради Световното първенство в Катар.

Аштън Юнайтед е клуб от седмото ниво на футболната пирамида в Англия. От клуба са изпратили писмо до ръководството на „гражданите”, но резонно или не, до този момент не са получили отговор.

“За нас има смисъл да опитаме да го привлечем под наем. Сити нямат мачове, а ние искаме да поддържаме формата му. За нас това е по-добър вариант, отколкото да играе голф”, написаха от Аштън Юнайтед.

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝙀𝙍𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙃𝘼𝘼𝙇𝘼𝙉𝘿#aufc can confirm that an approach has been made for @ManCity striker Erling Haaland.



