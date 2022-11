Кристиано Роналдо разкри изключително тежък момент от живота си (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо разкри изключително тежки подробности около смъртта на новородения си син. Португалецът направи това пред журналиста Пиърс Морган, като обяви, че за него и партньорката му Джорджина Родригес е било „много трудно да го разберат“ цялата ситуация.

Играчът на Манчестър Юнайтед обяви през април, че синът му е починал по време на раждането, когато Роналдо и Родригес очакваха близнаци.

Говорейки пред Моргън по „TalkTV“, Роналдо, който в момента е с националния отбор на Португалия и се подготвя за Световното първенство в Катар, заяви, че това е най-трудният момент в живота му, откакто баща му почина.

„Това беше, може би, най-лошият момент, през който минах в живота си, откакто баща ми почина“, започна Роналдо.

