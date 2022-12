Роналдо с нова изцепка след разгрома над Швейцария в Катар (ВИДЕО)

Кристиано Роналдо явно разочарован, че остана резерва при победата с 6:1 над Швейцария в 1/8-финална среща на Мондиал 2022 в Катар, отново пръв напусна терена. Въпреки радостта от изразителния успех той веднага тръгна към съблекалнята. По същото време съотборниците му ликуваха пред своите фенове.

Преди началото на срещата Роналдо бе приветстван при появата си на терена, което донякъде оправи настроението му, което бе мрачно на загрявката. Селекционерът Фернандо Сантош бе видимо също намръщен заради поведението на лидера на „мореплавателите“.

Роналдо се появи през второто полувреме, но чак за последните около 20 минути, като дори отбеляза един гол, но той бе отменен поради засада.

Кристиано в момента е без отбор, след като в навечерието на Световното първенство се раздели с Манчестър Юнайтед по взаимно съгласие. Роналдо имаше проблеми с мениджъра Ерик тен Хаг.

