Килиан Мбапе нокаутира зрител по време на загрявката за полуфинала срещу Мароко (СНИМКИ)

Килиан Мбапе попадна в необичайна ситуация преди началото на мача срещу Мароко от полуфиналите на световното първенство в Катар. Камерите го уловиха да нокаутира един от зрителите зад вратата, след като стреля мощно по време на загрявката и уцели човека в главата, съобщи CBS.

Суперзвездата на Франция побърза да провери състоянието на мъжа, а от снимките си личи, че ударът наистина е бил сериозен.

Kylian Mbappe ran to apologize to a fan after he hit him in the face during warmup. 🤕 pic.twitter.com/hDVwudgHf6