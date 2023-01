25-годишна носителка на 4 титли от „Шлема“ призна, че е бременна (СНИМКА)

Бившата №1 в световния тенис - Наоми Осака, обяви в социалните мрежи, че очаква дете, публикувайки снимка от видеозона си.

25-годишната японка признава, че това със сигурност ще я извади от сезона през 2023 г., но догодина тя възнамерява да се завърне на корта.

Припомняме, че Осака има по две титли от Australian Open и US Open, като към момента е под №7 в ранкинга на WTA.

Звездата на световния тенис бе сред малцината, които през миналата година обявиха, че се борят с психически проблеми с оглед ранния успех, славата и завишените очаквания. Изглежда подобряването на семейната среда ще бъде едно от решенията.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I