Гуардиола е бесен на решението при гола на Бруно в дербито

Хосеп Гуардиола е категоричен, че попадението на Бруно Фернандеш, с което Манчестър Юнайтед изравни срещу Манчестър Сити, е нередовно, въпреки решението на Стюарт Атуел и колегите му. Испанецът се опита да бъде максимално деликатен по време на пресконференцията си след загубата с 2:1.

„Разбира се, че Маркъс Рашфорд влияе на играта. Той пречи влияе на вратаря и пречи на защитниците ни“, каза Пеп, цитиран от talkSPORT.

Въпросната ситуация бе разтълкувана, като пасивна засада на англичанина, който бе с няколко метра в засада, когато Касемиро отправи извеждащо подаване към него. Нападателят атакува топката, поддържайки дистанция от нея на само метър-два, като по този начин ясно сигнализира, че има намерение да завърши атаката, но след това чу връхлиталия от задна позиция Бруно и реши да му я остави.

Решението предизвика сериозни полемики в социалните мрежи, като дори бившият вратар на Челси и Арсенал - Петър Чех, заяви, че „хората, които пишат правилата на играта, не разбират нищо от нея“.

