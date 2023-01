9 години по-късно Арсенал се връща с 3 точки от стадиона на Тотнъм

Арсенал записа успех с 0:2 над Тотнъм Хотспър, с което сложи край на 9-годишното чака за успех в дома на градския си съперник и в същото време се откъсна на цели 8 точки на върха в класирането пред Манчестър Сити.

В 14' Уго Лорис сътвори една от най-големите грешки в кариерата си, опитвайки да пресече центриране на Букайо Сака от аут-линията. Французинът вместо това отклони кълбото в собствената си мрежа.

По-късно Мартин Йодегор се възползва от разколебания страж на „шпорите“, за да му вкара гол от 22-23 метра по земя и то без да изпрати топката прекалено прецизно в ъгъла.

Доминацията на „топчиите“ продължи през цялото първо полувреме, докато през втората част Антонио Конте опит да мотивира своите за обрат, но Аарън Рамсдейл бе далеч по-стабилен и предотврати няколко страхотни положения, открили се пред Хари Кейн, Хьон-мин Сон и Райън Сесеньон.

„Артилеристите“ в крайна сметка опазиха аванса си и вече имат 47 точки в своя актив преди дербито срещу Манчестър Юнайтед идната седмицата, с което ще се отбележи преполовяването на кампанията в шампионата.

🔴 More than three points.



✊ Always forward - together pic.twitter.com/RsupXz9IbI