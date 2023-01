Лийдс се справи без излишни нерви с Кардиф

Лийдс Юнайтед е поредният тим, класирал се за 4 кръг в Купата на Футболната асоциация, след като се наложи с 5:2 срещу Кардиф Сити.

„Белите“ стартираха ударно срещата и след само няколко секунди игра Уилфред Нонто вкара един от кандидатите за „Гол на сезона“ в своя тим.

След това Родриго удвои, а самият Нонто добави втори гол преди полувремето да е приключило.

Къртис Нелсън видя как ВАР отменя попадението му две минути преди почивката и сякаш там някъде надеждата угасна за гостите.

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲: #LUFC go through to the Fourth Round of the FA Cup, after a 5-2 win against Cardiff at Elland Road