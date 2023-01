Затвор от 4 до 12 години грози Дани Алвеш

Бразилският национал Дани Алвеш беше изпратен в затвор в Барселона в петък вечерта (20 януари) за сексуално насилие над жена в края на миналата година. Възможното престъпление се е случило в нощен клуб в каталунската столица.

Съдът реши да остави Алвеш в ареста, без възможност за освобождаване под гаранция и след като изслуша неговите показания и тези на предполагаемата жертва.

Dani Alves could be sentenced to up to 12 years in prison.



