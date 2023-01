Берлускони: Молят ме да изпълня обещанието си за проститутките

След като Силвио Берлускони напомни за най-ексцентричните си изяви с обещанието към футболистите на Монца за цял автобус с проститутки, ако отборът му победи някой от топ клубовете в Италия, той каза, че обещанието му се помни.

„Молят ме да спазя обещанието си, получих сто телефонни обаждания“, коментира Берлускони след победата на Монца срещу Ювентус в последния шампионатен мач от Серия “А”.

Дали бившият италиански премиер и бизнесмен ще удържи на думата си, само времето ще покаже.

Silvio Berlusconi (Monza owner): "I motivate the players. Now you have matches against Juve, Milan, etc, if you win against one of these big teams I'll send into dressing room a bus full of sluts." 😳pic.twitter.com/PBCPakUWE2