ПСЖ бесни на колегите си от Челси заради провален трансфер

Шефовете на Пари Сен Жермен са бесни на колегите си от Челси заради проваления трансфер на Хаким Зиеш. Двата клуба бяха постигнали договорка за преминаването на мароканеца под наем на "Парк де Пренс", като и самият футболист отпътува за Париж и мина всички задължителни прегледи.

Поредица от гафове, основно от страна на лондончани, обаче попречиха сделката да бъде завършена и футболистът да бъде регистриран навреме. Така всичко пропадна в последния момент, а Зиеш се прибра на "Стамфорд Бридж".

Според журналистът Кавех Солекол от "Скай Спортс", в ПСЖ са изключително ядосани от това развитие на нещата и са се заканили повече за не правят бизнес с този клуб.

Source in Paris on Ziyech deal falling through says:

“Last night was an absolute shambles. Chelsea will not darken PSG’s doorstep ever again. This is not how you do business or treat a player"