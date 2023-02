Шакира с нова атака към Пике, този път за Свети Валентин

Колумбийската певица с арабска кръв Шакира отново атакува бившия си партньор Пике, като отбеляза Свети Валентин с песен с кърваво послание: „Може да убия бившия си“ (I could kill my ex).

Колумбийската певица публикува видео в социалните си мрежи на токчета, в което отново изпраща послание към бившия играч на Барселона, пише Телеграф.

Шакира и Жерар Пике прекратиха романтичната си връзка през юни 2022 г., но след раздялата им колумбийската певица не спира да атакува бившата си половинка.

Но без съмнение песента ѝ с Bizarrap „Music Session 53“ with BZRP“ беше връхната точка. В нея тя оплю поведението и маниерите на Пике, като съсече и Клара Чиа, с която бившият футболист я замени.

Сега, навръх Свети Валентин, Шакира пусна страхотно видео в социалните си мрежи, в него, докато търка пода на кухнята си, припява темата на „I might kill my ex“ от SZA точно на Свети Валентин: „Мога да убия бившия си, не е най-добрата идея. Новата му приятелка е следващата, как стигнах до тук?“.

Тази доста брутална част от текста бе избрана умишлено от Шакира, тя не се поколеба да запише видеото и да изненада всички милиони последователи в профилите си в социалните мрежи.

Сега с нетърпение се чака творбата ѝ заедно с колумбийския певец и композитор Мануел Турисо, в която може да има още отровни строфи срещу Пике.