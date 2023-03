За първи път от 2007 година: Роналдо не попадна в идеалния отбор на ФИФА

Суперзвездата Кристиано Роналдо не попадна в идеалния отбор на ФИФА за първи път от 2007 година, но пък беше отличен като играч на месец февруари в първенството на Саудитска Арабия.

Лионел Меси, Карим Бензема, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе бяха предпочетени сред нападателите в идеалната единайсеторка на ФИФА.

От шампионата на Саудитска Арабия пък обявиха със задоволство, че петкратният кавалер на Златната топка е номер 1 за изминалия месец за “феноменалното” си ниво - осем вкарани гола за само четири мача.

В социалните мрежи саудитите са използвали и емотиконата коза, която символизира прозвището “най-велик за всички времена”.

Кристиано се разписа за Ал-Насър срещу Ал-Фатех на 3 февруари, след което вкара четири пъти при победата с 4:0 над Ал-Вехда и отпразнува гол номер 500 в кариерата си. Роналдо направи две асистенции на 17 февруари при успеха с 2:1 над Ал-Таавун, а миналата събота вкара хеттрик за 3:0 срещу Дамак.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 ⭐



Al Nassr superstar 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs 🐐#RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @Roshnksa | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/HTpV1XxYKe