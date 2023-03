Заляха от шеги Антонио Конте (СНИМКА)

Мениджърът на Тотнъм Хотспър – Антонио Конте, направи изключително дръзко и крайно мнение след съботното равенство на отбора му при визитата на Саутхемптън.

На брифинга след срещата италианецът атакува индиректно ръководството на лондонския клуб поради „липса на големи цели във футбола“. В понеделник пък Конте реши да се прибере до своята родина, за да си почине по време на паузата за национални отбори.

Специалистът бе сниман да се вози в нискотарифна компания за полети, което учуди редица футболни фенове от взетото от него решение. Причината за техните реакции са, че Конте получава по 16 милиона евро заплата при „шпорите“. Oчаква се в близките часове пък Тотнъм официално да обяви раздялата си с италианския специалист след скандалната пресконференция отпреди няколко дни.

Antonio Conte was spotted returning to Italy on a Ryanair flight on Monday and according to The Telegraph, Tottenham are “expected to agree to his departure this week.” pic.twitter.com/TlxVIFPaWf