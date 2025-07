Пороен дъжд обърка плановете във Формула 3 на "Спа" – състезанието бе прекратено в началото

Силният дъжд, който се изля над легендарната белгийска писта "Спа-Франкоршамп", напълно провали основното състезание от осмия кръг на шампионата във Формула 3.

В неделната сутрин, когато феновете очакваха зрелищна битка, природата реши да диктува правилата. Стартът бе даден по разписание в 9:30 ч. българско време, но още от самото начало колите се движеха зад автомобила на сигурността.

Още преди да приключи загряващата обиколка, два отделни инцидента в първия сектор принудиха състезателния директор да развее червения флаг и да прекрати надпреварата.

Първият инцидент се случи в прочутата "Червена вода", където Джейм Хедли загуби контрол и се удари в предпазните стени на изхода от "Радийон". За щастие, британецът успя да рестартира болида си и да се върне на пистата. За разлика от него, Брандо Бадоер нямаше този късмет – италианецът се сблъска с нищо неподозиращия Тим Трамниц на правата "Кемъл", което доведе до сериозни повреди по болида му и принудително напускане на състезанието. Трамниц също се прибра в бокса и не продължи.

След като автомобилите останаха в питлейна, медицинският екип направи инспекция на трасето, но дори и специализираната кола имаше трудности с огромното количество вода по асфалта. След около 30 минути изчакване, състезанието бе рестартирано, отново зад колата на сигурността. Драмата обаче не приключи дотук.

В първата обиколка след рестарта, Никола Цолов едва не стана жертва на своя съотборник Тасанапол Интрапувасак, който за малко не го удари на късата права между "Малмеди" и "Брюсел". Ситуацията напомни на по-ранния инцидент между Бадоер и Трамниц.

Във втората обиколка след подновяването, състезателният директор отново спря надпреварата с червен флаг заради изключително лошата видимост и опасните условия на пистата.

Поради изтичащото време и липсата на нито една обиколка при зелен флаг, състезанието не бе подновено, а пилотите не получиха точки. Така разликата между Никола Цолов и лидера в генералното класиране Рафаел Камара остава 28 точки в полза на бразилеца.

Следващият кръг от шампионата ще се проведе на "Хунгароринг" край Будапеща, където битката за титлата ще продължи с пълна сила.

