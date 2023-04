Челси официално уволни треньора

Греъм Потър вече не е треньор на Челси, потвърдиха официално от клуба. Английският специалист не е част от "сините от Лондон", след като формата на отбора бе изключително слаба. Челси отпадна от Карабао Къп и Фа Къп, а и се намира извън топ 10 на Висшата лига, като шансовете на тима за участие в европейските турнири догодина изглеждат минимални освен ако не спечели Шампионската лига.

"Челси иска да благодари на Греъм за неговите усилия и принос и му желае всичко най-хубаво в бъдеще", написаха от Челси.

Временен треньор ще бъде Бруно Салтор, като Челси усилено търси нов наставник. Най-спряганото име е това на Юлиан Нагелсман. "Сините от Лондон" играят срещу Ливърпул в мач от Висшата лига във вторник.

Проблемите за Челси през този сезон са много, а клубът похарчи значителна сума пари и въпреки големите очаквания, сривът във формата на лондончани бе огромен. По-рано през сезона новият собственик Тод Боули уволни още един треньор на "сините" в лицето на Томас Тухел, който сега ръководи Байерн Мюнхен. Вероятно през следващата седмица официално ще бъде обявен новият треньор на Челси.

🚨🚨 BREAKING: Graham Potter has been sacked by Chelsea.



“Chelsea would like to thank Graham for all his efforts and contribution and wish him well for the future”, club statement announces. pic.twitter.com/NNZpuXTkzp