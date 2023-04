Барса започва преговори с Меси

Лидерът в испанската Ла Лига – Барселона, ще започне официални преговори с Лионел Меси тази седмица и ще му предложи конкретен договор, за да осигури завръщането му в клуба, съобщава близката до аржентинеца журналистка – Вероника Брунати.

35-годишният световен шампион е в последните няколко месеца от договора си с Пари Сен Жермен и изглежда, че това ще бъде последният му сезон във Франция, тъй като преговорите за подновяването му не напредват добре.

L’Equipe вече съобщи, че френският шампион е предложил на Меси договор, който ще изисква от него да намали значително заплатата си, което той не желае да направи, а и самият футболист не е сигурен относно проекта на клуба. Изданието написа дори, че докато се водят преговори за подновяването на договора, двете страни изглежда ще бъдат по-щастливи, ако пътищата им се разделят и всички знаци сочат към изхода на „Парк де Пренс“ за капитана на Аржентина.

Вероника Брунати, за която се смята, че е близка до лагера на Меси, също потвържадава, че това наистина ще бъде последният сезон на седемкратния носител на „Златната топка“ в ПСЖ и, че Барселона сега ще засилят опитите си да си върнат бившия капитан.

On 01/23 we announced that #Messi would not renew with #PSG

that Xavi was the key interlocutor between Barca and Messi .

And that Barca will start negotiations with an offer this week.