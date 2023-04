Голям скандал с нападател на Интер (ВИДЕО)

Нападателят на Интер Ромелу Лукаку е бил обект на грозни расистки обиди от феновете на Ювентус по време на вчерашния първи полуфинал за купата на Италия (1:1). Именно белгийският национал вкара изравнителното попадение за „нерадзурите“, реализирайки дузпа в добавеното време.

29-годишният Лукаку отпразнува попадението си, поставяйки пръст пред устата си. Това му донесе втори жълт картон в двубоя и таранът на Интер трябваше да напусне терена преди край на мача.

През целия двубой белгиецът е бил обиждан на расова основа. Дори се появи видео от трибуните, на което се вижда как феновете на домакините скандират „маймуна“.

„Ромелу вкара дузпа в добавеното време. Преди, по време и след изпълнението, той беше обект на свирепа и гнусна расистка атака. Той празнува попадението си по същия начин, както го е правил винаги. Италианските власти трябва да предприемат мерки срещу расизма, а не да наказват жертвите на подобно отношение“, заяви агентът на нападателя Майкъл Йормарк от компанията „Roc Nation Sports“.

Racist chants were made against Romelu Lukaku by certain Juventus fans.



(Via @linea_inter)pic.twitter.com/F5K6MSL9h8