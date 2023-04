Левандовски: Клоп се превърна в мой заместващ баща! Изненадан съм за Нагелсман!

Звездата на Барселона Роберт Левандовски даде интервю пред “Билд”, в което говори за бившия си отбор Байерн (Мюнхен), където игра от 2014 до 2022 година и спечели куп трофеи и отличия, като освен това покори редица рекорди. Левандовски се връща и за работата си в Борусия (Дортмунд) с Юрген Клоп

Полякът коментира уволнението на Юлиан Нагелсман. “За мен това беше изненада. Шампионската лига вървеше страхотно за Байерн. В Бундеслигата начинът, по който играеха, не беше такъв, какъвто биха искали, но титлата все още беше възможна”.

Левандовски отрече, че Нагелсман е бил причината да напусне баварския гранд. “Просто в онзи момент почувствах, че мога да загубя радостта от футбола, ако остана по-дълго в Мюнхен. Разбира се, продължавах да върша работата си, но по-скоро защото това беше задължение, а не удоволствие".

Нападателят на Барселона отдава заслуженото на наследника на Нагелсман Томас Тухел. “Тухел може да донесе на Байерн много титли, както през този сезон, така и в бъдеще. Той е страхотен треньор, който може да даде на тима собствен почерк. Докато отборът продължава да се развива, няма да има причини за критики."

