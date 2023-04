Анчелоти към футболистите: Момчета, излъгах ви, това не беше финалът! (ВИДЕО)

Наставникът на Реал Мадрид Карло Анчелоти се пошегува с играчите си след перфектната победа с 4:0 над Барселона в реванша от полуфиналите за Купата на краля в Испания. С този резултат шампионите се класираха за финала, където на 6 май ще спорят с Осасуна.

Видео от съблекалнята показва как старши треньорът казва следното на футболистите: “Горд съм, много съм горд да видя такъв мач! Второ - излъгах ви. Това не беше финалът, а полуфинал. Тепърва трябва да изиграем финала. И трето - утре е почивен ден!”

Реал няма шансове за титлата в Ла Лига, но пък е на четвъртфинали в Шампионската лига, където след седмица приема Челси в първия мач.

Carlo Ancelotti's post-match team talk:



"Proud, proud to see a match like this."



"Second, I lied to you. It was not a final. This was a lie, it was a semi-final, the final we still have to play. [laughs]."



"And third, listen now, tomorrow is a day off."pic.twitter.com/aHH5pOOtW7