Холанд счупи пореден забележителен рекорд

Попадението на Ерлинг Холанд за 3:0 срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига бе под номер 45 за него през сезона, с което той стана първият играч от Висшата лига, който вкарва толкова много голове в рамките на един сезон.

Досега по 44 гола във всички турнири бяха вкарвали Рууд ван Нистелрой за Манчестър Юнайтед през сезон 2002/03, както и Мохамед Салах за Ливърпул през сезон 2017/18, но и двамата се нуждаеха от 52 мача за подобно постижение. За Холанд срещата с Байерн бе под номер 39 с екипа на Манчестър Сити през сезона.

Следващата цел за Холанд може да бъде рекордът на Клайв Алън. Нападателят на Тотнъм реализира 49 гола през сезон 1986/87, но това бе преди създаването на Висшата лига.

По всяка вероятност норвежкият таран няма да успее да подобри постижението на Лионел Меси, който през сезон 2011/12 реализира 73 гола за Барселона, включително 50 в Ла Лига, макар че впечатляващите 60 гола до края на сезона изглеждат напълно възможни.

Erling Haaland's 45 goals across all competitions this season is the most by a Premier League player ever.



And he still has at least 11 games left 😤 pic.twitter.com/r5F0JG1hzw