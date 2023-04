Лука Модрич отказал страхотна заплата от Саудитска Арабия заради Реал Мадрид

Полузащитникът на Реал Мадрид Лука Модрич не иска да се премести в клуб от Саудитска Арабия, твърди журналистът Томас Гонзалес.

Азиатците са предложили на хърватина заплата от 30 милиона евро годишно. Той обаче иска да продължи да играе в Реал Мадрид. Футболистът се надява скоро той и представители на „белия балет“ да се разберат за продължаване на споразумението му.

37-годишният футболист е в Реал Мадрид от лятото на 2012 г. През това време той изигра 307 мача за отбора и отбеляза 25 гола.

🚨🇭🇷 Luka Modrić has totally rejected the enormous offer he received from Saudi Arabia (2 years + €30m per season). He has personally told Real Madrid he wants to renew and retire in Madrid. @tgm46 pic.twitter.com/6S0FRxHlTa