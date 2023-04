Роналдо с нова порция гневни реакции (ВИДЕО)

Отпадането на Ал Насър от полуфиналите за Купата изобщо не се хареса на звездата на тима Кристиано Роналдо. В социалните мрежи веднага след двубоя се появиха видеа, на които се виждат реакциите на португалеца.

По пътя към съблекалнята на полувремето, при резултат вече 1:0, камерите уловиха Роналдо да показва ясни жестове на разочарование и да изразява яростно разочарованието си към треньора.

🚨ELIMINATED! Al-Nassr, Cristiano Ronaldo's team, has just been eliminated from the Kins Cup.



Knocked out of Riyadh Super Cup

Knocked out of Saudi Super Cup

No longer 1st in the Saudi League

Knocked out of Saudi King Cup