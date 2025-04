Жозе Моуриньо може да стане треньор на Илия Груев в Лийдс

Отборът на българския национал Илиев Груев – Лийдс Юнайтед, изживява едни от най-щастливите си моменти. Само преди няколко дни йоркшърци се завърнаха във Висшата лига по безапелационен начин.

Илия Груев и компания с осигуриха промоцията предсрочно, след като заедно с тима на Бърнли останаха недостижими на върха в Чемпиъншип няколко кръга преди края на надпреварата.

Въпреки звучния успех за Лийдс под ръководството на мениджъра Даниел Фарке, в Англия почти веднага започнаха спекулации за бъдещето на специалиста. Различни източници информираха, че клубното ръководство не е впечатлено от статистиката на Фарке във Висшата лига и обмисля неговата смяна. От клуба обаче са категорични, че до такава ще се стигне, само ако бъде намерен идеалният заместник на Фарке.

Твърди се, че един от потенциалните кандидати за Лийдс е именитият португалски специалист Жозе Моуриньо. В момента Специалния води гранда Фенербахче, но нее никак доволен от обстановката в турския футбол и с удоволствие би предприел ново предизвикателство.

По-рано през сезона португалецът направи интересно изказване, което само допълнително засилва спекулациите за евентуални преговори на Моуриньо с Лийдс.

„Най-доброто нещо, което трябва да направя когато напусна Фенербахче, е да отида в клуб, който не участва в турнирите на УЕФА. Ако говорим за клуб от дъното на Висшата лига, който има нужда от треньор в следващите две години, то аз съм готов да отида. Не искам да говоря повече за това”, коментира Моуриньо след отпадането на Фенербахче от Глазгоу Рейнджърс в Лига Европа.

