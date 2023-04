Нюкасъл готов да плати 35 милиона евро за звезда на Интер

Нюкасъл Юнайтед е готов да плати 35 милиона евро за полузащитника на Интер и Хърватия Марцело Брозович. Мениджърът Еди Хау има желание да подсили отбора си през лятото, след като се очертава „свраките“ да участват в Шампионската лига. Зашеметяващата победа с 6:1 над Тотнъм в неделя изкачи тима до третото място в таблицата на Висшата лига.

Според хърватското издание Sportske Novosti, Нюкасъл гледа на Брозович като една от основните си цели за лятото. Смята се, че пристигането му ще даде шанс на Бруно Гимараеш да премине в по-атакуваща роля.

Барселона също се интересува от хърватския национал, който има 85 мача за родината си, а и Ливърпул също следи ситуацията му. Но подкрепяният от Саудитска Арабия Нюкасъл има финансовата мощ да улесни сделката за Брозович, който стартира само в 13 мача в Серия А този сезон. Очаква се от „Сейнт Джеймсис Парк“ да му предложат договор със солидна заплата, за да го изкушат да премине при тях.

Брозович, който се присъедини към Интер от Динамо Загреб през 2015-а година, има договор до 2026-а година. Той има повече от 300 мача за „нерадзурите“, като е допринесъл с 30 гола и 38 асистенции. Той спечели титлата в Серия А и Купата на Италия по време на осемгодишния си престой в клуба. Полузащитникът също така достигна финал на Световното първенство с Хърватия през 2018-а и полуфинал през миналата година на Мондиала в Катар.

