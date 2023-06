Кристиано: Щастлив съм в Саудитска Арабия и оставам тук!

Първенството на Саудитска Арабия е в заглавията на медиите тази седмица, тъй като някои от най-големите футболни звезди са свързвани с трансфер в шампионата, сред които Карим Бензема, Лука Модрич и Лионел Меси.

Един човек обаче вече е там и изглежда няма да напусне скоро. Кристиано Роналдо се присъедини към Ал Насър през януари и, след като имаше информации, че 38-годишният португалец иска да напусне след само шест месеца, той обяви, че иска да остане.

„Щастлив съм тук, искам да продължа тук“, каза нападателят в интервю в четвъртък. „Ще бъда част от вашия свят, вашата култура, ще бъда тук, надявам се да накарам хората да се забавляват чрез моите мачове, моето представяне и да печеля неща, но отново, благодаря ви, че ме посрещнахте и ще се опитам да давам най-доброто от себе си през времето, през което ще бъда тук.“

„Лигата е много добра, но смятам, че има много възможности да продължи да се развива. Първенството е оспорвано, има много добри отбори, много добри арабски футболисти. Но има нужда да се подобри инфраструктурата. Дори и реферите, системата ВАР... трябва да са по-бързи. Има и други дребни елементи, които могат да се подобрят, но аз съм щастлив тук и искам да остана. Аз ще остана! По мое мнение, ако продължаи да се развива по този начин, в следващите пет години първенството на Саудитска Арабия ще стане едно от топ 5 първенствата в света".

Бившият играч на Манчестър Юнайтед призна, че му е трябвало повече време да се нагоди към живота и начина на игра Саудитска Арабия, откакто напусна Англия в началото на календарната година.

